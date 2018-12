Trumpi kabinetiülem John F. Kelly lahkub Valgest Majast mõru meelega

Ajakirjanduses spekuleeriti juba ammu, et John Kelly, kes kutsuti Valgesse Majja eelmisel aastal kordma tooma, aga kes sai õige pea aru, et Trumpi ei ole võimalik kontrollida, lahkub oma ametist, ja Trump andis sellest ajakirjanikele teada laupäeva õhtul enne suundumist jalgpallimängule Philapelphiasse, vahendab ajaleht The New York Times.

„John Kelly lahkub – ma ei tea, kas ma saan öelda, et läheb erru,“ ütles president. „Aga ta on hea mees. John Kelly lahkub selle aasta lõpus.“

Trump loodab uue personaliülemana väidetavalt näha asepresident Mike Pence’i kantseleiülemat Nick Ayersit, noort, aga suurte kogemustega poliitilist operaatorit. Ayersis näeb Trump seda, mis puudus sõjaväeohvitser Kellyl: kavalat poliitilist operaatorit, kelle tähelepanu keskmes oleks poliitika ja valimiskampaania õnnestumine, mida on riigipeal hädasti vaja, arvestades, et ta soovib kandideerida ka 2020. aasta presidendivalimistel.

Nick Ayers ja John Kelly Foto: Reuters

Ayers on aga vastuoluline kuju Trumpi orbiidil. Kui sai selgeks, et Ayers, kellel on president Trumpiga ebatavaliselt hea klapp, võib saada kabinetiülem Kelly ametikoha, andis mitu tippnõunikku presidendile mõista, et nad ei ole sellega päri ja see võib viia personali osalise lahkumiseni.