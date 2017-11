Trumpi julgeolekunõunik võis minna presidenti uuriva eriprokuröriga koostööle

USA endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni advokaadid on lõpetanud koostöö president Donald Trumpi õigusmeeskonnaga, minnes väidetavalt koostööle eriprokurör Robert Muelleriga.

Juurdlusega kursis olevate allikate sõnul andis Flynni advokaat Trumpi isiklikule õigusnõustajale Robert Kelnerile juba kolmapäeval teada, et uurimine on jõudnud faasi, kus neil ei ole enam võimalik omavahel koostööd teha, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Ajaleht The New York Times teatas õigusliku koostöö peatumisest kahe mehe advokaatide vahel reedel.

Ametist juba õige administratsiooni alguspäevil tagandatud erukindral Flynn on üks isikutest, kes on Muelleri föderaaljuurdluse fookuses, mille eesmärk on välja selgitada, kas Trumpi kampaania koopereeris valimiste ajal Venemaaga.

Allikate sõnul on võimalik, et Keller otsustas Trumpi advokaatidega koostöö lõpetada, sest läks Muelleriga koostööle ja annab tunnistusi, et oma kliendi võimalikku karistust kergendada.

Trumpi avokaat Jay Sekulow rõhutas neljapäeval, et tõendeid, et Flynn annab tunnistusi Trumpi vastu, ei ole, mistõttu ei tohiks seesugust järeldust teha. Flynni advokaat on aga ise varem öelnud, et tema kliendil on kahtlemata oma lugu rääkida, mida ta on valmis tegema, kui saab uurijatelt rahuldava pakkumise, mis tähendab immuunsust.