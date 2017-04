Trumpi julgeolekunõunik McMaster: aeg on karmilt kõnelda Venemaaga Euroopa õõnestamisest ja Süüria sõjast

USA riiklik julgeolekunõunik H. R. McMaster kritiseeris pühapäeval ABC Newsi eetris ilmunud intervjuus teravalt Vene Süüria-poliitikat ja tegevust Euroopas.

Ajakirjanik Martha Raddatz meenutas McMasterile, et välisminister Rex Tillersoni sõnul on Vene-USA suhted madalseisus. Samas kirjutas president Donald Trump neljapäeval Twitteris, et kahe riigi vahel saab kõik korda ja rahu jääb kestma. Mida ta sellega silmas pidas?

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017

McMaster märkis vastuseks, et kui suhted on kõige madalamas seisus, saavad nad ainult paraneda. „Arvan, et välisministri visiit Venemaale oli täiuslikult ajastatud,“ lisas ta.

„Venemaa on toetanud Süüria mõrvarlikku režiimi, mis on alal hoidnud kodusõda ja vägivallatsüklit ja koos ISISe brutaalse tegevusega loonud Süürias kriisi, mis on imbunud ka Iraaki – ja muidugi imbunud naaberriikidesse, Euroopasse ja nii edasi. Venemaa toetab seda kohutavat režiimi ja on konfliktis osaline, selle kohta tuleb küsimusi esitada. Samuti Venemaa õõnestustegevuse kohta Euroopas. Nii et arvan, et praegu on aeg Venemaaga karme arutelusid pidada. Ja keegi teine ei sobi selleks paremini kui meie välisminister. Ja samuti tuleb leida alasid, kus koostööd teha.“