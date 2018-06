Trumpi julgeolekunõunik läheb Moskvasse, et valmistada ette tippkohtumine Putiniga

Väljaanne Bloomberg teatas eile, et Valge Maja allikate sõnul plaanib USA president juulis kohtuda Vene riigipea Vladimir Putiniga.

Väljaandega vestlenud kahest allikast üks ütles, et kohtumine võib toimuda kas enne NATO 11. juuli tippkohtumist või pärast Trumpi 13. juuli riigivisiiti Suurbritanniasse.

Valge Maja keeldus ametlikku kommentaari andmast. Juuni alguses väljendas Trump G7 kohtumisel soovi, et Venemaa arenenud tööstusriikide klubisse tagasi võetaks. Hiljem põhjendas ta seda sooviga Putiniga näost näkku läbi rääkida, et lahendada Ukraina ja Süüria küsimus. "Parem on, kui Venemaa on sees, mitte väljas – sest nagu Põhja-Korea või kellegi teisega on märksa parem läbi saada kui mitte läbi saada," ütles Trump reedel.

Esmaspäeval teatas Reuters, et kahe riigipea kohtumispaigana kaalutakse Viini ja kohtumine võiks toimuda juba enne NATO tippkohtumist. Kreml teatas seejärel, et enne NATO kohtumist pole Trumpi ja Putini kohtumist plaanitud.

Täna teatas Vene agentuur Interfax Washingtonis paiknevatele allikatekle viidates, et järgmisel nädalal saabub Moskvasse tippkohtumist ette valmistama USA riiklik julgeolekunõunik John Bolton. Teadet Boltoni peatsest visiidist kinnitas ka Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.