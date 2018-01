Trumpi julgeolekunõukogu liige levitas mõtet Putinile meeldimiseks USA väed Baltimaadest tagasi tõmmata – ja üldse kogu Ida-Euroopast

USA uudistesait The Daily Beast kirjutab, et USA president Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõukogu liige käis mullu välja mõtte, et Putini-Venemaale meeldimiseks võiks USA väed Ida-Euroopast välja viia.

Mõte, et USA peaks "Venemaaga uue suhte loomise huvides oma huvid ümber piiritlema" saabus lauale peagi pärast Trumpi presidendiks saamist ehk 2017. aasta veebruaris.

Seda väidavad kaks endist valitsuse töötajat, kellest üks väidab, et kuulis seda strateegilise planeerimise osakonna juhtivtöötajalt Kevin Harringtonilt.

Harringtonil polnud küll Valges Majas tööle asumisele eel ei sõjaväelisi ega märkimisväärseid valitsusalaseid töökogemusi.

Küll aga rääkis Harringtoni kasuks varasem Thiel Macro investeeringufondi tegevdirektori amet - Thiel Macro on president Trumpi soosik ja liitlane.

Kui Trumpi esimene rahvusliku julgeoleku nõunik, kindralleitnant Michael Flynn, kuulutas Harringtoni kohta, et too kuulub andekasse gruppi, kes on valmis värskeid ideid lauale tooma.

Ettepanek ainult ideetasandile jäigi, aga see on märgilise tähendusega: see on teadaolevalt esimene kord, kui Trumpi abilised käivad välja mõtte Putini rõõmustamiseks USA vägede paigutust muuta.

Harrington oli kogu aeg seda meelt, et Venemaa-vastased sanktsioonid, sh Balti riikides vägede hoidmine teevad USA-le pikas plaanis pigem kahju.

Nõukogude võimu alt vabanenud Eesti, Läti ja Leedu liitusid 2004. aastal NATO-ga oma iseseisvuse tagamiseks, mis Venemaa president Putinile sugugi ei meeldinud, sest pidas Baltimaid oma mõjusfääri kuuluvaks.

Harringtoni idee rahvusliku julgeoleku nõukogus sooja vastuvõttu ei leidnud, üks kolleeg nimetas seda ohtlikult naiivseks. Venemaa saaks USA vägede taandumisest Ida-Euroopast ainult provotseerimisjulgust juurde, nii Ukrainas, Süürias, Euroopas üldiselt kui ka üldse.

Rahvusliku julgeoleku nõukogu erinevad juhtivtöötajad seda ideed Trumpile tutvustada ei soovinudki, sest Valgest Majast on info kerge avalikkuse ette "lekkima".

Harrington käis märtsis välja ka mõtte, et USA peaks loobuma Venemaa-suunalistest sanktsioonidest. Loogika selle taga oli mitte USA oma majandust nõrgendada, kui piirangud Venemaad nagunii ei paista mõjutavat.

Valge Maja esindajad pole veel reageerinud The Daily Beasti soovile uudise kohta kommentaari saada.