Trumpi ja Kimi võimalikust kohtumisest võib osa võtta ka Lõuna-Korea president Moon

Lõuna-Korea ametnike sõnul võib USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uni võimalikul tippkohtumisel osaleda ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in.

Mooni osalemine sõltub muidugi tippkohtumise-eelsetest läbirääkimistest USA ja Põhja-Korea vahel, teatas Lõuna-Korea presidendi residents Sinine Maja, vahendab BBC News.

Ajalooline kohtumine peaks toimuma 12. juunil Singapuris.

Potentsiaalse USA-Põhja-Korea kohtumise üksikasjad on endiselt ebaselged, kuid arutelu keskenduks Korea poolsaare tuumarelvavabaks muutmisele ja pingete lõdvendamisele.

Eelmisel nädalal teatas Trump juba, et kohtumine jääb ära, süüdistades selles Põhja-Korea avalikku vaenulikkust. Hiljem teatas Trump aga, et läbirääkimised Põhja-Koreaga endiselt käivad ja kohtumine võib toimuda.

Eile teatas Trump, et Põhja-Koreasse saabus USA delegatsioon, et teha tippkohtumiseks ettevalmistusi. Trump teatas ka, et kohtumine aitaks Põhja-Koreal realiseerida oma säravat potentsiaali.

Sinise Maja ametnikud teatasid täna, et arutelud Mooni võimaliku osavõtu üle on väga varases staadiumis.

Kim ja Moon pidasid aga laupäeval maha etteteatamata kohtumise, kus vahetasid arvamusi Põhja-Korea-USA tippkohtumise eduka korraldamise üle. Kimi ja Mooni kohtumine toimus kahe Korea piiril demilitariseeritud tsoonis.