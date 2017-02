Trumpi ihuarst: president võtab juuste kasvu stimuleerivat ravimit

USA riigipea pikaaegne ihuarst Harold Bornstein ütles, et Donald Trump võtab ravimeid kolme tervisevaeguse vastu, sh medikamenti, mis stimuleerib juuste kasvu.

Trump võtab nahahaiguse rosaatsea kontrolli all hoidmiseks antibiootikume, kolesteroolitaset langetava ravimit „satiini“ ja juuste kasvu tagamiseks eesnäärmeraviks mõeldud ravimit, kirjutab ajaleht The New York Times.

Bornsteini sõnul võtab ta ka ise finasteriidi, et stimuleerida juuste kasvu ja peatada nende kadu. "Tal (Trumpil - toim.) on kõik oma juuksed," sõnas 69-aastane doktor ajalehele. "Minul on kõik oma juuksed," lisas Bornstein.