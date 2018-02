Trumpi hoiatati eriprokuröri vallandamise eest

Ameerika Ühendriikide demokraatlik partei hoiatas president Donald Trumpi, et USA esindajatekoja luurekomitee vabariiklaste memo avalikustamine ei anna talle õigust vallandada tema administratsiooni uurivat eriprokurör Robert Muellerit.

Memo, mille kohaselt võis Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) oma volitusi ületada, uurides tänase riigipea kampaaniameeskonna võimalikku seotust Venemaaga, avaldati eile õhtul pärast seda, kui president Trump andis selleks nõusoleku, vahendab uudistekanal BBC.

USA demokraatide hoiatuste kohaselt ei ole president Trumpil õigust memo põhjal eriprokuröri vallandada, sest see tooks kaasa põhiseadusliku kriisi nagu president Richard Nixoni ajal. Avalikustatud memo kirjutati riigipea enda erakonnakaaslaste poolt.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas juba varasemalt, et Esindajatekoja vabariiklaste memo on ebatäpne ja eksitav, paludes seda mitte avalikustada.

Vabariiklased hääletasid aga salastatud memo avalikustamise poolt juba esmaspäeval. Trumpil oli viis päeva aega see otsus tühistada.

Memo kohaselt võis FBI toetuda demokraatide poolsele raportile, et saada order, jälgimaks salaja riigipea nõunikku Carter Page’i.

USA demokraatide väitel on memo aga rünnak Muelleri juurdluse vastu, mille eesmärk on teha „ajupesu“, et rahvas jõuaks ekslikele järeldustele, nagu oleks uurimisel poliitiline motiiv.

Ameerika Ühendriikide demokraatide juhtide Nancy Pelosi ja Chuck Schumeri hoiatuste kohaselt võib president üritada vallandada eriprokurör Muellerit või asejustiitsminister Rod Rosensteini.

„Me näeksime seda kui püüet õigusemõistmist takistada,“ hoiatasid nad presidenti ja tema valitsuskabinetti reedel otse.

USA demokraatide meelest võib see põhjustada tõsise põhiseaduslikku kriisi, nagu 1970. aastatel, mil toonane president Richard Nixon andis korralduse vallandada mitu ametnikku, kel oli võimalus Watergate'i skandaal maha matta, kuid keeldusid sellest.