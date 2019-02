Trumpi eriolukord lubaks liigutada sõjaliste ehituste raha piirimüüri alla, aga tooks kindlasti kaasa hulga kohtuvõitlusi

Abide sõnul rahastatakse näiteks meditsiinirajatist USA baasis Saksamaal, mis on osaliselt valmis. Kui sellelt raha ära võetakse, jääb ehitus pooleli.

Kongressi abide sõnul saab president otsustada sõjalise ehituse raha kasutamise, aga tõenäoliselt peaks kaitseministeerium otsustama, millised projektid konkreetselt rahast ilma jäävad.

Eriolukorra väljakuulutamine tooks kindlasti kaasa hulgaliselt kohtuasju. Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles eile, et hagi võib esitada esindajatekoda, samuti on hagidega ähvardanud mõned demokraatidest osariikide peaprokurörid. Väga tõenäoliselt läheksid kohtusse ka piiriäärsed maaomanikud, kui administratsioon püüaks neilt müüri jaoks maad ära võtta.

Kohtuvaidlustes vaidlustataks presidendi võimu ulatus ja ka see, kas olukord piiril ikka kujutab endast hädaolukorda.

Isegi kui presidendil on volitused raha liigutada, oleks kongressi abide sõnul võtmeküsimus see, kas Trump suudab tõestada, et raha kasutatakse sõjaväe toetamiseks.

Trumpi kriitikud möönavad, et presidendil on 1978. aasta seaduse järgi laiad volitused üleriikliku eriolukorra väljakuulutamiseks, aga see ei ole blankotšekk eriolukorra volituste kehtestamiseks lihtsalt seetõttu, ei ta ei saa, mida tahab, normaalse poliitilise protsessi kaudu, nagu ütles liberaalse organisatsiooni Constitutional Accountability Center esindaja Brianne Gorod.

Ülemkohus ei ole aga kunagi presidendi deklaratsiooni tühistanud, märkis konservatiivne õpetlane John Yoo.

Veel üks probleem, mis võib eriolukorra väljakuulutamisel ilmneda, on see, et piirijulgeolek on „läbinisti tsiviilteema”, ütles konservatiivses väljaandes National Review kirjutav David French, kelle sõnul „nõuab pingutust” mõelda, et piiril on vaja sõjaväge.

Frenchi sõnul ei pruugi föderaalkohtunikel olla soovi sekkuda, eriti seetõttu, et kongressil on üleriiklike eriolukordade seaduse järgi volitused üleriiklik eriolukord lõpetada.

See väljavaade on aga ebatõenäoline, sest senati vabariikliku enamuse juht Mitch McConnell on öelnud, et toetab Trumpi deklaratsiooni.