Trumpi endine välispoliitikanõunik tunnistas, et valetas FBI-le

Täna jõudis avalikkuse ette kohtudokument, millest nähtub, et USA presidendi Donald Trumpi endine välispoliitikanõunik George Papadopoulos tunnistas end süüdi FBI-le valeütluste andmises.

Nõunik tunnistas, et kohtus mullu kevadel Vene valitsuse esindajatega, sealhulgas naisterahvaga, keda talle tutvustati kui Vladimir Putini sugulast. Seejärel viis ta venelased kokku ka teiste kampaaniatöötajatega. Aprillis öeldi talle, et Venemaal on tuhandeid kompromiteerivaid e-kirju Clintoni kohta, nõunik teavitas infost ka teisi kolleege. Dokumendis puudub kinnitus, et e-kirjad tõesti omanikku oleksid vahetanud, selle asemel keskendutakse Papadopolose varasematele valeütlustele.

Papadopulous kinnitas varem FBI agentidele, et kohtumised toimusid enne aega, mil ta liitus Trumpi kampaaniaga, ning et ta pidas isikuid, kellega kontaktis oli, pigem tähtsusetuteks tühja jutu ajajateks. Nüüd aga selgub, et ta sai kogu aeg aru, et rääkis Vene valitsusega tihedalt seotud inimestega.

USA presidendi Donald Trumpi endine kampaaniajuht Paul Manafort ja tolle endine äripartner Rick Gates said täna korralduse end õiguskaitseorganitele vahistamiseks üles anda.

CNN-i teatel andis Manafort end täna hommikul juba FBI uurijate käsutusse. Prokuratuuri teatel süüdistatakse Manaforti 12 erinevas kuriteos, millest üks puudutab vandenõud USA riigi vastu.