Trumpi endine peastrateeg Bannon lahkus paremäärmusliku uudisteportaali Breitbart News juhi kohalt

USA presidendi Donald Trumpi kohta värskes raamatus halvustavate kommentaaridega esinenud Valge Maja endine peastrateeg Steve Bannon lahkub äärmusparempoolse uudisteportaali Breitbart News juhi kohalt.

Bannonile lähedane allikas ütles NBC Newsile, et Bannon pidi loobuma kas poliitikast või Breitbartist. „Ta valis poliitika. Tema osalemine poliitikas häiris Breitbarti võimet tegutseda uudisteorganisatsioonina,” ütles allikas.

„Ma olen uhke selle üle, mida Breitbarti meeskond on saavutanud nii lühikese ajaga maailmaklassi uudisteplatvormi ülesehitamisel,” ütles Bannon eile tehtud avalduses.

Breitbarti kaubamärgi all Bannoni jutusaadet edastanud raadiojaam Sirius XM loobus samuti tema teenetest, selgitades, et neil on suhe meediaorganisatsiooni, mitte Bannoniga isiklikult.

Bannonile näidati Valges Majas ust augustis, kuid ta jäi president Trumpi juures mõjukaks tegelaseks, kuni eelmisel nädalal ilmusid avalikkuse ette katkendid Michael Wolffi raamatust „Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”.

Raamatus omistatakse Bannonile tsitaati, mille järgi oli Trumpi kampaaniameeskonna liikmete Donald Trump Jr-i, Paul Manaforti ja Jared Kushneri kohtumine Vene emissaridega riigireeturlik ja ebapatriootlik.

President tegi pärast seda avalduse, milles ütles, et ei taha enam Bannoniga mingit tegemist teha ja et Bannon on aru kaotanud.

Bannon oli juba enne seda võõrdunud suurest osast vabariikliku partei traditsioonilisest tiivast oma „natsionalistliku populismi”, vabariiklastest senaatoritele väljakutset esitavate kandidaatide värbamise ja toetamise ning avaliku sõja tõttu senati vabariikliku enamuse juhi Mitch McConnelli vastu.