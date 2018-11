Trumpi endine kampaaniajuht Manafort valetas eriprokurör Muellerile ja nurjas kokkuleppemenetluse

Manafort ütles eile, et ei nõustu Muelleri kinnitusega, et ta on valetanud, kuid mõlemad pooled nõustusid, et kohus peaks edasi liikuma ja määrama Manafortile tema kuritegude eest karistuse, vahendab Reuters.

Ekspertide sõnul võib 69-aastane Manafort ilma armuandmiseta kogu ülejäänud elu vanglas veeta.

Üllatav areng tuli Muelleri jaoks kriitilisel ajal. Ta peaks 18-kuulise juurdluse raporti lähikuudel lõpule viima.

Kuigi see ei ole otsustav löök, tähendab kokkuleppemenetluse liiva jooksmine seda, et Mueller kaotab Venemaaga sügavaid sidemeid omava ja Trumpi kampaaniat alguses juhtinud tunnistaja panuse.

„See on halb üldisele Muelleri juurdlusele,” ütles Chicago kriminaaladvokaat ja endine New Yorgi abiprokurör Patrick Cotter. „Tal on täna üks tunnistaja vähem.”

Cotteri sõnul ei tähenda see siiski, et Manaforti koostööl ei oleks olnud mingit väärtust. Ta märkis, et Manafort võis juhtida Muelleri teiste informatsiooniallikate juurde.

Manafort oli pikka aega vabariiklasest poliitiline konsultant, kes teenis kümneid miljoneid dollareid, töötades Kremli-meelsete poliitikute heaks Ukrainas enne, kui ühines 2016. aasta märtsis Trumpi kampaaniaga, lubades töötada tasuta.