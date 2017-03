Trumpi endine julgeolekunõunik Flynn on nõus kongressi ees Vene sidemete kohta tunnistama, kui saab puutumatuse

USA presidendi Donald Trumpi endine rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn pakkus, et võib Trumpi valimiskampaania sidemeid Venemaaga uurivate kongressi komiteede ees tunnistusi anda, kui saab vastutasuks puutumatuse süüdistuse esitamise vastu, teatasid tema advokaat ja kongressi ametnik.

Kongressi ametnik ütles aga, et uurijad ei ole valmis Flynniga tehingut sõlmima, enne kui on juurdlusega edasi jõudnud ja mõistavad paremini, millist informatsiooni võiks Flynn tehingu osana pakkuda. Flynn astus eelmisel kuul ametist tagasi Valge Maja ametnike eksitamise pärast oma kontaktide asjus Venemaa suursaadikuga USA-s, teatab New York Times.

Flynni advokaat Robert Kelner kinnitas neljapäeva õhtul tehtud avalduses suhtlemist esindajatekoja ja senati luurekomiteega oma kliendi võimaliku tunnistuse asjus. Kelner ei rääkinud üksikasjalikult tingimustest, mida Flynn tunnistuse andmiseks esitab, kuid ütles, et ükski mõistlik inimene ei laseks ennast küsitleda sellises ülimalt politiseeritud nõiajahi õhustikus ilma tagatisteta ebaausa süüdistuse esitamise vastu.

„Kindral Flynnil on kindlasti lugu rääkida ja ta tahab seda väga rääkida, kui asjaolud lubavad,“ öeldakse avalduses.

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) uurib, kas mõni president Trumpi nõunikest mängis kokku Venemaa valitsusega viimase tegevuses 2016. aasta USA presidendivalimiste häirimiseks. Puutumatuskokkulepe muudab Flynnile süüdistuse esitamise justiitsministeeriumi jaoks äärmiselt keeruliseks.

Kongress väldib tavaliselt millegi sellise tegemist, mis võiks segada föderaaljuurdlust. Föderaalseadus lubab justiitsministeeriumil kongressi puutumatuskokkulepet edasi lükata, kuid mitte otseselt blokeerida.

USA armee erukindral Flynn, kes on varem töötanud riigikaitse luureagentuuri (DIA) juhina, oli Trumpi üks esimesi nõunikke rahvusliku julgeoleku alal presidendikampaania ajal. Ta pälvis tähelepanu teravate rünnakutega endise välisministri Hillary Clintoni vastu ning avaldas toetust tihedamate sidemete sõlmimisele Venemaa valitsusega.

Flynn on pikka aega väitnud, et Ühendriikidel ja Venemaal on palju ühiseid huve, sealhulgas võitlus terrorismi vastu, ning 2015. aasta detsembris osales Flynn Moskvas galal, kus istus Venemaa presidendi Vladimir Putini kõrval.

Flynni lühikese karjääri Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunikuna lõpetasid tema sidemed Vene ametnikega. Flynn rääkis eelmise aasta lõpus mitu korda telefoni teel Venemaa suursaadikuga Washingtonis Sergei Kisljakiga. Ühes telefonivestluses arutasid Flynn ja Kisljak sanktsioone, mille president Barack Obama administratsioon kehtestas Venemaale vastuseks Venemaa valitsuse katsetele USA presidendivalimisi mõjutada.

Flynn valetas telefonikõnede sisu kohta mõnedele Valge Maja ametnikele, sealhulgas asepresident Mike Pence’ile, öeldes, et oli vahetanud suursaadikuga ainult pühadesoove.

Flynn astus rahvusliku julgeoleku nõuniku ametikohalt tagasi veebruari keskel, öeldes avalduses, et andis asepresidendile ja teistele vestluste kohta Kisljakiga „mittetäielikku informatsiooni“.