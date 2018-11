Trumpi endine advokaat Cohen tunnistas, et valetas kongressile

Cohen, kes varem on öelnud, et jutud Moskva projektist lõppesid 2016. aasta jaanuaris enne eelvalimisi Iowas, ütles, et valetas kohusetundest Trumpi vastu, vahendab CNN.

„Ma tegin need avaldused, et olla kooskõlas Isik-1 poliitilise sõnumiga ja lojaalsusest Isik-1-le,” ütles Cohen. Isik-1-ks nimetatakse kohtudokumentides Trumpi.

Cohen, kes on kunagi kuulutanud, et astuks Trumpile määratud kuuli ette, teeb nüüd Muelleriga koostööd ja on andnud eriprokuröri büroole tunnistusi üle 70 tunni, teatas asjaga kursis olev allikas CNN-ile.

Varem sel aastal tunnistas Cohen end süüdi kaheksas kuriteoepisoodis teises kohtuasjas, mille algatas Manhattani prokuratuur.

Eilne paljastus on potentsiaalselt oluline, sest näitab, et Trump tegeles äriasjadega Venemaaga kampaania ajal, millesse Moskva sekkus, et aidata tal valituks saada.

See võib lõikuda ka muu Muellerile teada oleva informatsiooniga, mis võib presidendi poliitiliselt ja õiguslikult ohtu seada.

Trump reageeris Coheni tunnistusele eile Valges Majas, nimetades oma endist advokaati „väga nõrgaks”.

„Ta on nõrk inimene,” ütles Trump enne väljalendu Argentinasse.