Trumpi elu Valges Majas: intrigeerivad nõunikud, kuldsed kardinad, üksildased jalutuskäigud ja õhtud teleri seltsis

Donald Trump on Valges Majas elanud rohkem kui kaks nädalat ja töörutiin on selle ajaga tasapisi välja kujunenud.

Missugused märksõnad iseloomustavad presidendi tööpäeva?

1. Valitsus lekib, nii mis hirmus.

Ükskõik, kas jutt käib Trumpi telefonikõnedest maailma liidritega, presidendi seadluste valmimise telgitagustest või uue ülemkohtuniku ametissenimetamisest, kogu kulissidetagune info ilmub peagi detailselt ajakirjanduses. Üks põhjus on selles, et presidendi nõunike vahel käib innukas võimuvõitlus, kus lekkeid kasutatakse üksteise läbikukkumistele tähelepanu juhtimiseks.

Washington Post kirjutas, et Trumpi nõunikud üritasid presidenti veenda, et vägikaikavedu ametisseõnnistamise tseremoonial osalenute arvu üle ei tasu end ära. See info sai tulla ainult samadelt nõunikelt. New York Times kirjutas, et sisejulgeolekuminister John Kelly sai Trumpi „moslemikeelu“ kehtima hakkamisest teada alles siis, kui nägi presidenti otsust teleekraanil allkirjastamas. Ilmselt pidid lekitajaks olema Kelly lähikondlased. Reuters teatas, et kehvasti läinud erioperatsioon Jeemenis sündis ilma sõjaväelastega nõu pidamata. Järelikult hakkasid pahased sõjaväelased lekitama.

„Olukord, kus uued ministrid ja ametnikud räägivad kõikjal anonüümselt, kuidas nende nõuga ei arvestata, viitab düsfunktsionaalsele valitsemisstiilile – see on ohtlik ja vastutustundetu,“ tsiteerib väljaanne Politico George W. Bushi valitsuse endise ametniku hoiatust. Jeb Bushi endine pressiesindaja Tim Miller hoiatab Twitteris, et olukord, kus presidendi alluvad ajakirjanikega tema juhtimisstiili üle klatšivad, võib Trumpile peagi olla väljakannatamatu ja siis hakkavad arvatavate süüdlaste pead lendama.

Trump doesn't seem like the type who will enjoy his advisors talking about him like he's a child to the New York Times for long. https://t.co/eOPGf225PR — Tim Miller (@Timodc) January 26, 2017

2. Trump on meediasõltlane.

Pühapäevane New York Times kirjeldab järjekordsetele leketele tuginedes presidendi tööpäeva, mille juurde kuulub suuremahuline meediatarbimine. President käskis teleri tuua ka oma söögituppa, et saaks seda einestamise ajal jälgida. Varahommikul vaatab ta pikalt MSNBC saadet „Morning Joe“, siis tuleb Fox Newsi hommikusaade „Fox & Friends“ ja CNNi uudised. Pühapäeviti vaatab Trump NBC jutusaadet „Meet the Press.“

Kui mõni telesaate lõik Trumpile huvitav tundub, võtab ta sel teemal kohe sõna: pisut pärast seda, kui Fox oli lasknud eetrisse valimisvõltsingutest rääkiva aktivisti, ilmus kommentaar ka Trumpi Twitteris.

7:25am, CNN has Gregg Phillips on, @ChrisCuomo challenges Phillips' lack of voter fraud evidence. 8:12am, Trump tweets about Gregg Phillips. pic.twitter.com/gQAvSAMXlB — Brian Stelter (@brianstelter) January 27, 2017

Sageli kasutab Trump kommentaaris ka otse telekanali sõnastust. Nii oli näiteks Fox Newsi uudistega Chicagos valitsevast „veresaunast“ või lekitaja Chelsea Manningust:

14 minutes apart: Fox says "ungrateful traitor," Trump says "ungrateful traitor," Fox says "weak leader," Trump says "weak leader." pic.twitter.com/f7urTOUG1L — Brian Stelter (@brianstelter) January 26, 2017

Lisaks teleri jälgimisele loeb ta läbi kõik artiklid, mida suuremad päevalehed (New York Times, Washington Post, New York Post) tema kohta kirjutavad. Tööpäeva lõpus käib Trump koos pressiesindaja Sean Spiceriga päevauudised üle ja märgistab kõige ebameeldivamad artiklid musta markeriga. Kui lehes on midagi ärritavat, annab ta sellest Twitteri vahendusel kiiresti märku. Nii oli ka näiteks viimasel nädalavahetusel, kui New York Times oli taas Valges Majas toimuvat analüüsinud:

After being forced to apologize for its bad and inaccurate coverage of me after winning the election, the FAKE NEWS @nytimes is still lost! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017





I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

See annab pidevate lekete kohta veel ühe selgituse: nõunikud teavad, et parim viis oma mõtted presidendini viia käib läbi ajakirjanduse. Vähemalt nii nad ajakirjandusele räägivad, ikka läbi anonüümsete lekete.

3. Tipus on üksildane olla.

New York Times kirjutab, et Trump lõpetab tööpäeva kõige varem 18.30, olles selleks ajaks töötanud vähemalt 16 tundi. Siis tarbib ta veel meediat ning kasutab Twitterit. Kuna abikaasa Melania ja poeg Barron on New Yorgis, on president enamasti üksi ja vaatab hommikumantli väel telerit. Mõnikord on seltsiks ka tema endine turvajuht Keith Schiller, kes töötab praegu presidendi assistendina. Mõnikord läheb president oma uue kodu peale uitama, et Valge Maja koridorides paremini orienteeruma õppida.

Ehkki Trump kartis alguses, et talle Valges majas ei meeldi, on ta sealse arhitektuuri ja sisekujundusega väga rahul. New York Times kirjutab, et Trump nõuab assistentidelt, et Ovaalkabinetist tehtaks võimalikult palju teleülekandeid – nii jõuab meediasse rohkem kujutisi riigipeast otse tema võimukeskuses.

Trump 3. veebruaril Ovaalkabinetis Foto: AP

„Siin on kõige ilusamad telefonid, mida ma olen kunagi kasutanud,“ kiitis president hiljutises intervjuus. New York Timesi teatel on ta lasknud tööruume pisut ümber kujundada, paigutades sinna kuldsed kardinad.

Ajalehe sõnul võtab Valge Majaga harjumine aega ka tema assistentidel. Mõnikord mööduvad õhtused koosolekud hämaruses, sest keegi ei oska saalis elektrivalgust sisse lülitada. „Külalised ekslevad pärast kohtumisi maja peal ja katsuvad uksi, kuni leiavad väljapääsu,“ lisab New York Times. „Trump töötab üllatavalt väikese meeskonnaga, mis koosneb vaid poolest tosinast võimukast nõunikust, kes aga ei tea praktiliselt üldse, kuidas Valge maja või valitsus toimib.“

4. Paleeintriigid hakkavad Trumpi ärritama.

Nädalavahetusel olevat Trump alluvatele teatanud, et nõunike võimuvõitlus on läinud liiga kaugele ning nõudnud viimaste skandaalide valguses Valge Maja protokolli rangemat täitmist. Eelkõige tähendab see Steven Bannoni mõjuvõimu piiramist. Presidenti häiris väidetavalt kõige rohkem tõik, et tal lasti allkirjastada otsus Bannoni nimetamise kohta rahvuslikku julgeolekunõukokku, ilma, et sellega oleks kaasnenud asjakohane briifing otsuse tagajärgede kohta.

Ajakiri Time kirjutab, et president pidas oma peamistele alluvatele raevunud kõne, nõudes, et otsused oleks edaspidi hoolikamalt läbimõeldud. Edaspidi soovib Trump, et ettepanekud jõuaksid temani ainult läbi presidendid administratsiooni juhi Reince Priebuse, nagu Valges majas tavaline. Iseasi, kui kaua selline asjade korraldus kehtib.