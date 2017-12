Trumpi eksnõunik Michael Flynn tunnistas end kriminaalkuriteos süüdi

USA ajakirjanduse teatel sai Donald Trumpi kampaanianõunik ja endine USA riiklik julgeolekunõunik Michael Flynn täna kriminaalsüüdistuse.

Flynn tunnistaski hiljem, et valetas sihilikult ja teadlikult FBI-le Vene suursaadiku Sergei Kisljakiga toimunud vestluste kohta. USA seaduste järgi on uurijatele valeandmete esitamine föderaalkuritegu, mille eest võidakse karistada kuni viieaastase vangistusega.

Eelmisel nädalal teatas meedia, et Flynni advokaadid on katkestanud suhtluse Trumpi advokaatidega. Reutersi väitel andis Flynni advokaat juurdlusega kursis olevate allikate sõnul Trumpi isiklikule õigusnõustajale Robert Kelnerile 23. novembril teada, et uurimine on jõudnud faasi, kus neil ei ole enam võimalik omavahel koostööd teha. See tõi kaasa oletused, et Flynn teeb koostööd Muelleriga ja annab kellegi teise kohta tunnistusi. Varem meedias avaldatud info põhjal kontrollis eriprokurör Robert Mueller ka väiteid, et Flynn on teinud illegaalset lobitööd Türgi heaks, ent selles kuriteos talle süüdistust ei esitatud.

Flynn oli 20. jaanuarist 13. veebruarini USA riikliku julgeolekunõunik ja vabastati ametist pärast seda, kui meedia teatas, et ta on valetanud Vene suursaadikuga toimunud kohtumiste teemal.