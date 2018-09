Trumpi eelistatud USA Ülemkohtu kandidaat sai ahistamissüüdistuse

Süüdistuse esitas 51-aastane naine, kes väitis, et Kavanaugh ründas teda 1980ndate alguses, kui mõlemad olid teismelised.

Põhja-Californias asuva Palo Alto ülikooli juures teadustööd tegev psühholoog Christine Blasey Ford ütles intrvjuus The Washington Postile, et nad viibisid tollel õhtul keskkoolipeol, kui Kavanaugh teda voodi peal kinni hoidis, käperdadas ja tema suu sulges, et ta karjuda ei saaks.

"Kartsin, et ta mind tahtmatult tapab. Ta püüdis mind rünnata ja riideid ära kiskuda," meenutab naine.

Kavanaugh on süüdistused tagasi lükanud ja Valgest Majast eile teele saadetud pressiteade ütleb järsus vormis, et Trump toetab Kavanaugh'd ja plaanib teda jätkuvalt Ülemkohtu liikmeks esitada.

Fordi paljastus on tekitanud kohtuniku valijate seas kõhklust, esialgu pole nad oma otsust välja kuulutanud.

Kavanaugh' sobivust Ülemkohtu ametisse seati kahtluse alla lisaks septembri alguses, kui teda info varjamises selles, mis puudutas tema aega George W. Bushi aegses Valges majas.