Trumpi äriorganisatsioonilt nõutakse välja Venemaaga seotud dokumendid

Eriprokurör Robert Muelleri meeskond nõuab Trump Organizationilt välja Venemaaga seotud dokumendid, teatasid mitu asjaga otseselt kursis olevat allikat.

Trump Organizationi advokaat Alan Futerfas ütles, et nad on püüdnud eriprokuröriga koostööd teha, vahendab ABC News.

„Alates 2017. aasta juulist oleme me avalikkusele teavitanud, et Trump Organization on täielikult koostööaldis kõigi juurdlustega, sealhulgas eriprokuröriga, ning vastab nende nõudmistele,” ütles Futerfas oma avalduses. „See on vana uudis ning meie abi ja koostöö erinevate juurdlustega jääb täna samasuguseks.”

Eriprokuröri juurdluse käigus on juba kuid uuritud Trump Organizationi äritehingute muid aspekte, kuid see viimane teade näitab, et huvi on nüüd siirdumas Venemaaga seotud asjadele.

Neli kuud pärast presidendivalimiste kampaania algust allkirjastas tollane presidendikandidaat Donald Trump kavatsuste protokolli Trump Toweri stiilis arenduse kohta Moskvas, nagu teatas Trump Organizationi tollane peajurist Michael Cohen. Ettepaneku järgi oleks ehitatud Moskvasse maailma kõrgeim hoone.

Eelmisel aastal ütles Trump ajalehele New York Times, et Muelleri meeskond ületaks punase joone, kui hakkaks uurima Trump Organizationit ja/või Trumpi perekonnaärisid seoses muude asjadega kui Venemaa.