Trumpi ametisseastumine maailma ajalehtede esikülgedel: „Uus ajastu“, „Aidaku meid Jumal“, „Ameerika pööras maailmale selja“

REAKTSIOON TRUMPI AMETISSEASTUMISELE

Ajaleht The Daily Telegraph otsustas oma esiküljel tsisteerida Trumpi: „Häving peatub siin“

Ajaleht The Mirror oma esiküljel: „Trumpi sõda maailmaga“. Ajaleht märgib, et Trumpi kõne, milles ta lubas tõsta Ameerika esimeseks ja muu maailma pikalt saata, oli hirmutav.

Ajaleht The Guardian illustreerib esikülge suure foto ja Trumpi tsitaadiga: „Alates tänasest päevast on ennekõike ainult Ameerika.“ Ajaleht märgib, et Obama lahkumise ja Trumpi saabumisega Valgesse Majja „muutus USA tundmatuseni, kui uus president esitas tumeda nägemuse oma riigist ja maailmast“.

Financial Times tsisteerib oma esiküljel Trumpi: „Ameerika ennekõike“. Ajaleht kirjutab, et ametisseastumiskõne oli trotsiv ja peegeldas tema valimiskampaania võitlevat vaimu. „Uus president maalis Ameerikast sünge pildi, kuid lubas riigi taaselustada globalismi agressiivse eitamisega.“

Vabariiklik-konservatiivsete vaadetega ajaleht New York Post tsisteerib samuti „meie 45. presidenti Donald J. Trumpi“: „[Anname] võimu [tagasi] teile, inimestele“.

Ajaleht Daily News kirjeldab oma esiküljel Trumpi kõnet sõnaga: „Ametisseastumisraev“.

Ajaleht The Herald: „Maailm hoiab hinge kinni“.

The New York Times hinnangul edastas Trump tumeda nägemuse Ameerikast. Ajaleht võtab reedese päeva oma esiküljel kokku pealkirjaga: „Trump vannutati ametisse, ta kuulutas: Ameerika häving peatub siin“

Ajaleht The National: „Ameerika pööras maailmale selja“