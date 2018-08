Trumpi advokaat: tõde ei ole tõde

74-aastane Giuliani ütles usutluses telekanali NBC saatele Meet The Press, et Trump ei peaks eriprokurör Robert Muelleri juurdlusega seoses tunnistusi andma, sest ta võib valetunnistuste tõttu takerduda.

„Ma ei kiirusta teda saatma tunnistusi andma, sest ta võib vande murdmise tõttu takerduda,“ ütles ta. „Kui te ütlete mulle: ta peaks tunnistusi andma, sest kui ta räägib tõtt, ei tule tal millegipärast muretseda. Teate, see on nii rumal seisukoht, sest see on kellegi versioon tõest, mitte üleüldine tõde.“

„Tõde on tõde,“ ütles saatejuht Chuck Todd selle peale. Trumpi advokaat ei olnud sellega aga nõus: „Tõde ei ole tõde,“ kuulutas ta, öeldes, et inimestel võib olla olukordadest kaks vastandlikku versiooni ehk oma tõde.

Tema kommentaar meenutas veel teisegi Trumpi nõuniku Kellyanne Conway jaanuarikuist sõnavõttu „alternatiivsete faktide“ kohta. „Alternatiivsed faktid ei ole faktid, vaid valed,“ vastas Todd toona.