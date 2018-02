Trumpi advokaat teatas, et maksis pornostaarile omast taskust 130 000 dollarit

USA presidendi Donald Trumpi isiklik advokaat Michael Cohen teatas eile, et maksis omast taskust 130 000 dollarit pornostaar Stephanie Cliffordile, kellel oli väidetavalt Trumpiga seksuaalne kokkupuude enne viimase presidendiametisse astumist, vahendab CNN.

„2016. aasta eratehingus kasutasin ma oma raha, et teha 130 000 dollari suurune makse pr Stephanie Cliffordile,” teatas Cohen. „Ei Trumpi organisatsioon ega Trumpi kampaania olnud osapool tehingus pr Cliffordiga ning kumbki ei maksnud mulle seda makset tagasi ei otseselt ega kaudselt.”

Vaid nädalaid enne 2016. aasta presidendivalimisi asutas Cohen teadete kohaselt piiratud vastutusega äriühingu (limited liability company), et maksta Cliffordile, kes on paremini tuntud artistinime all Stormy Daniels, kellel oli Trumpiga kokkupuude 2006. aasta juulis, teatas Wall Street Journal jaanuaris.

Pärast esialgseid teateid eelmisel kuul, et Cohen tegi selle makse, ütles ta oma avalduses, et Trump eitab kategooriliselt igasugust kokkupuudet Cliffordiga.

Jaanuaris esitas organisatsioon Common Cause USA föderaalsele valimiskomisjonile ja justiitsministeeriumile kaebuse, milles väitis, et makse Cliffordile kujutas endast kampaania finantseerimise alast rikkumist. Eile eitas Cohen oma avalduses seda süüdistust ja ütles, et raha liikumine oli seaduslik ega olnud kampaaniaannetus.

„Makse pr Cliffordile oli seaduslik ega olnud kampaaniaannetus ega kampaaniakulu kellegi poolt,” ütles Cohen.

Cohen ütles ka, et saatis föderaalsele valimiskomisjonile vastuse, kuid seda ei avalikustata enne, kui komisjon on asja lõpuni menetlenud.

CNN-i küsimusele, miks ta selle makse tegi, vastas Cohen: „Lihtsalt see, et miski ei ole tõsi, ei tähenda, et see ei või sulle halba või kahju teha. Ma kaitsen hr Trumpi alati.”