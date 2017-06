Trumpi advokaat: president ei ole uurimise all. Ta võib olla. Kuid ta pole. Kuigi ta võib olla

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi kaitset juhtiv advokaat Jay Sekulow ütles pühapäeval, et tema klient ei ole uurimise all, kuigi ta võib seda olla, sest ta tegelikult ei tea, kas ta seda on.

Jurist ütles uudistekanali Fox News saatejuht Chris Wallace'ile, et presidendil on õigus tegutseda vastavalt justiitsministri ja asejustiitsministri juhistele - mille kohaselt oli FBI direktor James Comey lahtilaskmist väärt -, mistõttu on arusaamatu, miks justiitsministeerium määras ametisse eriprokuröri, kes riigipead nüüd uurib, vahendab uudisteagentuur AP.

„Ta on nüüd uurimise all, kuna tegutses vastavalt justiitsministri ja asejustiitsministri soovitustele,“ ütles Sekulow.

Kuna advokaat oli nädalavahetusel mitmele telekanalile väitnud, et riigipea ei ole kohe kindasti mitte uurimise all, kordas saatejuht äsja juristi suust kuuldut, et viimase teada eriprokurör ikkagi uurib presidenti.

„Ma ei öelnud, et ta on uurimise all,“ ründas Sekulow seejärel Wallace'it. „Mul puudub teadmine, nagu ta oleks uurimise all.“

Saatejuht märkis selle peale, et advokaat just väitis seda korduvalt, misjärel Sekulow teatas, et ta rääkis pelgalt teoreetilisest olukorrast, kui Trump oleks eriprokuröri uurimise all.

„Ma olen selgelt öelnud, et riigipea ei ole uurimise all ega ole olnud uurimise all, enam selgesõnalisem ei saa ma olla,“ rõhutas ta, tunnistades seejärel taas, et Trump siiski võib olla uurimise all. „Ma ei oska lugeda eriprokuröri mõtteid,“ tõdes advokaat, „kuid mind ega kedagi teist pole teavitatud sellest, et ta seda on“.

Holy crap. This exchange between Chris Wallace and Trump's lawyer is absolutely incredible. pic.twitter.com/Wem33Lc1VK

— David Mack (@davidmackau) June 18, 2017