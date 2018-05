Trumpi advokaat Giuliani: prokurör Mueller usub, et presidendile ei saa süüdistust esitada

USA presidendi Donald Trumpi advokaatide meeskonda juhtiva Rudy Giuliani kinnitusel on eriprokurör Robert Muellerile alluvad uurijad talle öelnud, et ametisoleva presidendi vastu kriminaalsüüdistust esitada ei saa.

„Kõik, mis nad teha saavad, on kirjutada raport,” ütles Giuliani CNN-ile eile. „Süüdistust ei saa nad esitada, nad tunnistasid meile seda pärast pikka heitlust.”

Muelleri tiim ei kommenteerinud Giuliani sõnu. Justiitsministeeriumi õiguslik hinnang on aga tõepoolest alates Richard Nixoni ametiajast olnud, et ametisolevat presidenti süüalusena kohtusse saata ei saa, ehkki seda teooriat pole kunagi praktikas testitud. Samast hinnangust lähtus justiitsministeerium ka president Bill Clintonit puudutanud kuriteokahtluste puhul.

Giuliani andis mõista, et ka presidendi ülekuulamine pole vajalik. „Kas vestlust on tõesti vaja?” küsis ta. „Kõik faktid on olemas. Kõik dokumendid on olemas. Kõik selgitused on antud. Need ei muutu.”

Täna täitub aasta Muelleri juurdluse algusest ja Giuliani märkis sel puhul Fox Newsile, et uurimine tuleks nüüd lõpule viia. „Oleme presidenti küllalt piinanud,” lisas ta.