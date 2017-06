Trumpi advokaat: Comey rikkus kõnelusi riigipeaga avades seadust

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi advokaat vastas FBI endise direktori James Comey tunnistusele senati ees ja kritiseeris viimase otsust jagada ajakirjandusega teavet memode olemasolust tema kõnelustest riigipeaga.

„Comey tunnistus ei jäta kahtlust, et president ei üritanud kunagi takistada uurimist Venemaa sekkumisest 2016. aasta valimistesse,“ ütles advokaat Marc Kasowitz.

Kuigi Comey tunnistas senati ees vande all, et Trump nõudis temalt eraviisilistel kohtumistel lojaalsust, eitas Kasowitz, et riigipea seda kunagi tegi, lisades, et „presidendil on siiski õigus eeldada lojaalsust neilt, kes töötavad tema valitsuses“.

Ta ütles, et administratsiooni ja riigipea mainet üritatavad maha teha need samad inimesed, kes ise sellesse kuuluvad, lekitades salajasi materjale ebaseaduslikult meediasse. „Comey tunnistas, et ta on üks lekitajatest,“ süüdistas Kasowitz.

Advokaadi väitel oli üks vestlustest, mille kohta Comey sõbra kaudu memo meediasse lekitas, salastatud. „Comey memode leke tundus olevat täiesti repressiivne,“ süüdistas Kasowitz.