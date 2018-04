Trumpi advokaat Cohen on föderaaljuurdluse all ja tema juures toimusid läbiotsimised

Coheni advokaat Stephen Ryan nimetas sellist taktikat sobimatuks ja mittevajalikuks ning ütles, et Cohen on teinud kõigi valitsusasutustega täielikku koostööd, sealhulgas üle andnud tuhandeid dokumente. Ryani sõnul on konfiskeeritud andmete hulgas advokaadi ja kliendi vahelist kaitstud suhtlust.

Uurijate agressiivne taktika kutsus esile Trumpi viha.

„Mul on see nõiajaht nüüd pidavalt käinud üle 12 kuu või kauem,” ütles Trump. „See on rünnak meie maa vastu sõna otseses mõttes, see on rünnak selle vastu, mille eest me kõik seisame.”

Trump kurtis tema sõnul kooskõlastatud ja mõnikord erapoolikute jõupingutuste üle võtta sihikule tema presidendiametis olemine. Ta märkis, et teda on õhutatud Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumist uurivat eriprokuröri Robert Muellerit vallandama, ning nimetas Muelleri uurijaid kõige kallutatumaks inimeste grupiks.

Üks juurdlusega kursis olev isik ütles Washington Postile, et uurijad on kogunud materjali Coheni kohta, sealhulgas tema pangaandmeid, nädalaid.

Kaks potentsiaalset kuritegu, mida uuritakse, pangapettus ja elektrooniline pettus, viitavad sellele, et prokuratuuril on põhjust arvata, et Cohen võis viia pankurid eksiteele selle osas, miks ta kasutas teatud raha või võib olla kasutanud panku sobimatult raha ülekandmiseks.

Cohen on tunnistanud 130 000 dollari maksmist 2016. aasta oktoobris vaikimise eest Danielsile, kes väidab, et tal oli 2006. aastal Trumpiga seksuaalsuhe.