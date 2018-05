Trumpi advokaadile tegi makseid Vene oligarhiga seotud firma

Riiulifirma, mida USA presidendi Donald Trumpi advokaat Michael Cohen kasutas vaikimisraha maksmiseks pornostaar Stormy Danielsile, sai kokku miljoni dollari väärtuses makseid USA ettevõttelt, mis on seotud Vene oligarhi Viktor Vekselbergiga, selgub dokumentidest ja intervjuudest, teatab ajaleht New York Times.

New York Timesi nähtud finantsandmed näitavad, et Cohen kasutas riiulifirmat nimega Essential Consultants LLC mitmeteks ärioperatsioonideks, mis läksid palju kaugemale, kui on avalikult teada. Tehinguid kogusummas vähemalt 4,4 miljonit dollarit tehti läbi Essential Consultantsi alates ajast veidi enne Trumpi presidendiks valimist kuni selle aasta jaanuarini, selgub dokumentidest.

Varem teadmata olnud tehingute hulgas oli ka umbes 500 000 dollari eest makseid New Yorgi investeerimisfirmalt Columbus Nova, mille suurim klient on ettevõte, mida kontrollib Vene oligarh Vekselberg. Columbus Nova advokaat nimetas seda raha eile konsultatsioonitasuks, millel ei olnud Vekselbergiga midagi pistmist.

Viited tehingutele ilmusid esimest korda päevavalgele dokumendis, mille postitas Twitterisse pornostaar Danielsi advokaat Michael Avenatti. Essential Consultants maksis Danielsile 130 000 dollarit, et ta vaikiks oma väidetava suhte kohta Trumpiga.