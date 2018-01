Trumpi advokaadid püüdsid paljastusraamatu avaldamist takistada, aga see ilmub „enneolematu nõudluse tõttu” juba täna

USA presidenti Donald Trumpi esindav advokaat püüdis eile peatada uue Valge Maja telgitagustest rääkiva raamatu avaldamist. Selle asemel toodi selle avaldamine aga hoopis ettepoole.

Raamatu „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Tuli ja raev: sissevaade Trumpi Valgesse Majja”) autorile Michael Wolffile ja kirjastuse juhile saadetud teadaandes öeldakse, et Trumpi advokaadid tahavad esitada võimalikke süüdistusi muu hulgas laimus, vahendab Washington Post.

Beverly Hillsi advokaadi Charles J. Harderi kirjas nõuti, et kirjastus Henry Holt and Co „lõpetaks viivitamatult ja hoiduks raamatu igasugusest edaspidisest avaldamisest, väljaandmisest või levitamisest” või selle tegemisest raamatu sisu katkendite ja kokkuvõtetega. Advokaat nõudis uurimiseks ka raamatu täielikku eksemplari.

Raamatus tsiteeritud Steve Bannonit süüdistavad Trumpi advokaadid konfidentsiaalsuskokkuleppe rikkumises ning nimetavad teda isehakanud poliitiliseks šarlataniks, kes on mõistuse kaotanud.

Kolmapäeva õhtul saatsid Trumpi advokaadid „lõpetamise ja hoidumise” kirja ka Bannonile ning väitsid, et ta rikkus töölepingut, mille allkirjastas Trumpi organisatsiooniga, mitmel viisil ja võis presidenti laimata.

Pärastlõunal tehtud pikas avalduses süüdistas Trump oma endist kampaaniamänedžeri ja peastrateegi ning praegu konservatiivset uudisteportaali Breitbart News juhtivat Bannonit kõiges alates leketest meediale kuni vabariiklaste kandidaadi kaotuseni senaatori valimistel eelmisel kuul Alabama osariigis.

„Steve Bannonil pole mingit tegemist minu ega minu presidentuuriga,” teatas Trump. „Kui ta vallandati, ei kaotanud ta mitte ainult oma töökohta, ta kaotas oma mõistuse.”

Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders pühendas suure osa oma kolmapäevasest pressikonverentsist Wolffi väidete vaidlustamisele ja Bannoni usutavuse õõnestamisele.

Abide, ametnike ja nõuandjate sõnul veetis Trump suure osa päevast raamatu pärast raevutsedes. Mõned abid pandi meeleheitlikult raamatu eksemplari otsima, kuid isegi kommunikatsioonidirektor Hope Hicks ei olnud seda pärastlõunaks näinud.

Wolff ütles, et Trump oli projektist teadlik ja lubas teistel osa võtta. New York Magazine teatas, et autor viis 18 kuu jooksul läbi üle 200 intervjuu presidendi, suurema osa tema tippametnike ja paljudega, kellega nad on rääkinud.

Bannoni liitlaste sõnul hoidus ta kolmapäeval suuresti suhtlemisest. Ta oli kaalunud avalduse tegemist raamatu hukkamõistmiseks ja mõnede oma tsitaatide eitamiseks, kuid ei jõudnud seda teha enne, kui Trump tema vastu rünnakule tormas.

Wolffi raamat maalib Trumpist pildi kui klounist, kes ei loe, ei suuda aru saada poliitilistest prioriteetidest ega löö korda majja nõuandjate hulgas, kes veedavad oma päevi teineteisele ja presidendile kaigaste kodaratesse loopimisega.

Kogu meediakära raamatu ümber on aga kirjastajale kahtlemata ülimalt meeltmööda.

Kirjastus teatas, et „enneolematu nõudluse tõttu” avaldatakse raamat juba täna, neli päeva plaanitust varem.

Seda kinnitas Twitteris ka Wolff, kes kirjutas: „Läheb lahti. Te võite selle osta (ja seda lugeda) homme. Aitäh, hr president.”