Trumpi advokaadid pornostaar Stormy Danielsile: "olematust" afäärist rääkimine läheb vaikimislepingu järgi maksma 20 miljonit

USA president Donald Trumpi advokaadid esitasid taotluse viia Stormy Danielsi nime all tuntud pornostaar Stephanie Cliffordi vastase hagi arutamine California osariigi kohtust üle Los Angeleses asuvasse föderaalkohtusse.

Washington Posti teatel tegi taotluse Trumpi advokaadi Michael Coheni asutatud firma Essential Consultants LLC. Dokumentides öeldakse, et Cliffordit võib firmaga 2016. aastal sõlmitud vaikimisleppe murdmise eest kuni 20 miljoni dollarine kahjunõue. Coheni sõnul on Clifford lepingut praeguseks murdnud 20 korral.

Clifford on erinevates intervjuudes rääkinud oma väidetavast seksuaalsuhtest Trumpiga. Tema advokaadid kinnitavad, et vaikimislepe ei kehti, kuna Trump pole seda allkirjastanud. Trump ise eitab igasugust intiimsuhet Cliffordiga.

25. märtsil annab naine intervjuu CBS-i saates "Morning Joe." Eile intervjueeriti samas saates tema advokaati Michael Avenattit, kelle sõnul on Cliffordit ähvardatud ka füüsilise vägivallaga.

"Kas teda on ähvardatud?" uuris saatejuht Mika Brzezinski. "Jah," vastas advokaat. "Kas teda on ähvardatud vägivallaga?" küsis saatejuht. Vastus: "Jah." Kui saatejuht päris, kas Cliffordit on ähvardatud tappa, keeldus advokaat vastamast ja vihjas, et rohkem saab teada 25. märtsi saatest.