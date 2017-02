Trumpi administratsioon võttis tagasi föderaalsed juhised transsooliste õpilaste tualetikasutamise kohta

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon võttis kolmapäeval tagasi president Barack Obama aegsed juhised transsooliste õpilaste tualetikasutamise kohta koolides.

Tegemist on märkimisväärse võiduga Obama administratsiooni juhiste vastaste jaoks, kes usuvad, et föderaalvalitsus poleks kunagi pidanud sellesse teemasse sekkuma. Kodanikuõiguslased mõistsid selle sammu aga hukka, kui rünnaku transsooliste laste vastu, mis jätab nad ilma võrdsetest õigustest, vahendab CNN.

USA haridusministeerium ja justiitsministeerium andsid eelmise aasta mais välja ühised juhised koolidele, mille järgi tuleb transsoolistel õpilastel lubada kasutada tualette, mis vastavad nende soolisele identiteedile. Koolipiirkondadele ja föderaalselt rahastatavatele kolledžitele saadetud kiri põhines Obama administratsiooni tõlgendusel föderaalseadusest nimega Title IX, mis keelab soolise diskrimineerimise koolis.

Trumpi administratsiooni kaheleheküljelises kirjas koolidele öeldakse, et olemasolevad juhised ei „sisalda ulatuslikku õiguslikku analüüsi ega seleta, kuidas see seisukoht on kooskõlas Title IX keelekasutusega, ega ole läbitud ka mingit avalikku protsessi“.

Kirjas ei anta mingeid uusi juhiseid, vaid lihtsalt tühistatakse Obama administratsiooni omad.

„Nagu president Trump on selgelt välja öelnud, usub ta, et poliitika, mis puudutab transsooliste tualette, tuleb otsustada osariigi tasemel,“ teatas Valge Maja oma avalduses. „Justiitsministeeriumi ja haridusministeeriumi täna tehtud ühine otsus tagastada võim osariikidele sillutab teed avatud ja kaasavale protsessile, mis peaks toimuma kohalikul tasemel koos lapsevanemate, õpilaste, õpetajate ja administraatorite panusega.“