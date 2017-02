Trumpi administratsioon tegi teatavaks uue karmima sisserändevastaste meetmete poliitika: miljonid võidakse välja saata

President Donald Trumpi administratsiooni teisipäeval teatavaks tehtud ümber kirjutatud sisserände piiramise meetmete järgi võidakse miljonid USA-s ebaseaduslikult elavad inimesed välja saata, sealhulgas sellised, kes on kinni peetud liikluseeskirja rikkumise eest.

Iga sisserändaja, kes viibib riigis ebaseaduslikult ning kellele esitatakse süüdistus või kes mõistetakse süüdi mis iganes rikkumises või keda isegi kahtlustatakse kuriteos, on nüüd korrakaitse prioriteet, selgub USA sisejulgeolekuministeeriumi memodest, millele on alla kirjutanud sisejulgeolekuminister John Kelly. Nende hulgas võivad olla inimesed, kes on kinni peetud poevargustelt või pisirikkumistelt või on lihtsalt ebaseaduslikult piiri ületanud, vahendab Associated Press.

Trumpi administratsiooni memod vahetavad välja palju kitsama ulatusega juhised, mis puudutavad sisserändajaid, kes on süüdi mõistetud tõsistes kuritegudes, keda peetakse ohuks rahvuslikule julgeolekule või kes on äsja piiri ületanud.

President Barack Obama administratsiooni juhiste järgi jäeti sisserändajad, kelle ainus rikkumine oli ebaseaduslik viibimine riigis, üldiselt rahule. Need sisserändajad kuuluvad kahte kategooriasse: ilma loata piiri ületanud ja viisa kehtivusajast kauem riigis viibinud.

Ebaseaduslik piiriületamine on kriminaalkuritegu ja uutes memodes tehakse selgeks, et need, kes on seda teinud, on meetmete rakendamisel prioriteet.

Loe veel

Viisa kehtivusajast kauem riigis viibimine on tsiviil-, mitte kriminaalkuritegu. Nad ei ole prioriteet, kuid nende väljasaatmine on nüüd tõenäolisem kui varem.

Kelly plaanides kutsutakse üles kehtestama immigratsiooniseaduse pikka aega olemas olnud, kuid ebamäärast sätet, mis lubab valitsusel saata osa inimestest, kes ületavad ebaseaduslikult Mehhiko-USA piiri, tagasi Mehhikosse, vaatamata sellele, kust nad pärit on. Need välismaalased peaksid ootama Mehhikos USA väljasaatmistoimingute lõpule viimist. Seda kasutataks inimeste puhul, kelle kohta ei arvata, et nad võiksid uuesti piiri ebaseaduslikult ületada, öeldakse memos.

See säte tekitab kindlasti vastuseisu sisserändajate õiguste eest võitlejate ja Mehhiko ametnike hulgas ning on ebaselge, kas USA-l on volitusi sundida Mehhikot vastu võtma kolmandatest riikidest pärit inimesi. Memos kutsutakse sisejulgeolekuministeeriumi samas Mehhikole abi andma.

Memod ei muuda USA immigratsiooniseadusi, kuid võetakse palju karmim hoiak nende rakendamise suhtes.

Memodes kutsutakse üles enam kui 5000 uue piirivalvuri ning 10 000 immigratsiooni- ja tolliagendi palkamisele, kuid pole selge, kui kiiresti see aset leiab. Praegu on USA piirivalves umbes 2000 vaba töökohta.