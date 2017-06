Trumpi administratsioon taotleb moslemite sissesõidukeelu blokeerimise tühistamist ülemkohtus

President Donald Trumpi administratsioon palus USA ülemkohtul taaskehtestada tema sissesõidukeeld kuue peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele, mille blokeerisid madalama astme kohtud, mis pidasid seda diskrimineerivaks.

Administratsioon esitas kaks erakorralist taotlust, et omakorda blokeerida kaks madalama astme kohtu otsust Trumpi 6. märtsi täidesaatva korralduse kohta, millega keelati 90 päevaks USA-sse sisenemine Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele, kuni USA valitsus rakendab rangemad viisataotlusnõuded, vahendab Reuters.

Virginia osariigis Richmondis asuv USA 4. ringkonna apellatsioonikohus jättis 25. mail Marylandi kohtuniku Trumpi korralduse blokeeriva otsuse jõusse.

Loe veel

Üheksast kohtunikust koosnevas ülemkohtus on Trumpil vaja vähemalt viit häält. Kohtus on konservatiivide enamus viis nelja vastu. Sealjuures on kohtunik Anthony Kennedy konservatiiv, kes mõnikord on liberaalide poolel. Ühe kohtu konservatiividest, Neil Gorsuchi nimetas Trump ise sel aastal.

Kui valitsuse taotlus rahuldatakse, sissesõidukeeld jõustub.