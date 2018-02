Trumpi administratsioon esitas taotluse USA kaitsekulude suurendamiseks

Foto: Andrew Caballero-Reynolds, AFP

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas eile, et taotleb eelarveaastaks 2019 riigikaitsekuludeks 686 miljardit dollarit. Eesmärk on täita lüngad valmisolekus, mille on ametnike sõnul tekitanud kohustuslikud kulukärped, mis kehtestati seadusega 2011. aastal.