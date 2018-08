Trump võttis teda kritiseerinud CIA endiselt direktorilt Brennanilt ära julgeolekuloa

„See tegu on osa Hr Trumpi laiematest jõupingutustest sõnavabaduse mahasurumiseks ja kriitikute karistamiseks. See peaks kõiki ameeriklasi, sealhulgas luureprofessionaale, sügavalt muretsema panema asjade väljaütlemise hinna üle. Minu põhimõtted on väärt kaugelt rohkem kui load. Ma ei jäta järele,” ütles Brennan.

Trump ütles, et võib julgeolekuload ära võtta ka teistelt kriitikutelt, sealhulgas endiselt riiklikult luuredirektorilt James Clapperilt, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endiselt direktorilt James Comeylt, Obama-aegselt riikliku julgeoleku nõunikult Susan Rice’ilt, endise Riikliku Julgeoleku Agentuuri (NSA) direktorilt Michael Haydenilt, endiselt asepeaprokurörilt Sally Yatesilt ja teistelt.

Vabariiklastest kongresmenide reaktsioon oli erinev. Mõned kritiseerisid Trumpi otsust, teised ütlesid, et Brennan käitus sobimatult.

„See ei meeldi mulle üldse,” kommenteeris vabariiklasest senaator Bob Corker Trumpi otsust. „See tundub väga banaanivabariigi moodi asjana.”