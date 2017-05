Trump: võitlus terrorismiga ei ole lahing islami, vaid kurjuse vastu

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles täna Saudi Araabias kõnes moslemiriikide liidritele, et neil tuleb võtta juhtroll ekstremismiga võitlemisel. Ta rõhutas, et heitlus terrorismiga ei ole lahing islamiusu vastu, vaid võitlus hea ja kurja vahel.

„Me ei ole siin, et teid manitseda, me ei ole siin, et teistele inimestele öelda, kuidas tuleb elada, mida teha, kes olla või keda uskuda,“ rõhutas Trump. „Kuid jõude ühendamata ei ole meil võimalik kurjust võita. Lähis-Ida riigid ei saa enam oodata, et Ameerika hävitaks selle vaenlase nende eest.“

„Helgem tulevik on võimalik ainult juhul, kui te terroristid oma riikidest välja ajate. Ameerika ei saa seda teha teie eest,“ tõdes Trump taas ja kutsus moslemiriike üles: „Ajage nad välja oma pühapaikadest, oma kogukondadest, oma pühalt maalt ja ajage nad välja kogu Maalt.“

Mohammed bin Zayed al-Nahayan, Donald Trump Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/Scanpix

USA riigipea sõnul oli tema Saudi Araabaia visiidi eesmärk tuua moslemiteni ameeriklaste sõnum sõprusest, lootusest ja armastusest. Ta rõhutas, et võitlus terrorismiga ei ole lahing lahing eri religioonide vahel, vaid võitlus hea ja kurja vahel.

Trump loobus sellega oma kampaaniaegsest moslemitevastasest retoorikast. Toona lubas ta kehtestada sissesõidukeelu kõigile moslemitele ja rääkis sellest, kuidas islam ameeriklasi tohutult vihkab.