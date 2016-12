Trump võimalikest uutest sanktsioonidest Venemaale: me peaksime oma eluga edasi minema

USA presidendiks valitud Donald Trump pani ette, et USA ja Venemaa jätaksid demokraatliku partei arvutite häkkimise teema rahule ning USA peaks oma eluga edasi minema.

Trump on väljendanud kahtlust USA luureagentuuride hinnangute suhtes, et demokraatliku partei arvutitest ja isikutelt varastasid informatsiooni ning panid selle internetti üles Trumpi presidendivalimiste võidule aitamiseks Vene häkkerid, vahendab Reuters.

USA presidendi Barack Obama administratsioon kavatseb neljapäeval teatavaks teha mitmed vastumeetmed Venemaale, teatasid kaks USA ametnikku kolmapäeval.

Kui ajakirjanikud küsisid, kas USA peaks Venemaa vastu sanktsioonid kehtestama, vastas Trump: „Ma arvan, et me peaksime oma eluga edasi minema. Ma arvan, et arvutid on elusid väga palju keerulisemaks teinud. Kogu arvutiajastu on jõudnud kohta, kus keegi ei tea täpselt, mis toimub.“

Trump ütles, et ei ole tutvunud vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami varem kolmapäeval tehtud avaldusega, mille järgi peaksid Venemaa ja president Vladimir Putin ootama küberrünnakute eest karme sanktsioone.