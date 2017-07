Trump võib meeleavalduste vältimiseks teha Suurbritanniasse äkkvisiidi

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump võib sel kuul teha äkkvisiidi Ühendkuningriiki, et vältida temavastaste meeleavalduste toimumist.

Äkkvisiit tähendaks seda, et Trumpi administratsioon teataks riigipea tulekust ette pelgalt ööpäeva.

„Tõenäoliselt toimub see kiirustades ja tema külastusest ei teatata ametlikult ette rohkem kui 24 tundi, et vältida riigipeavastaste masside mobiliseerimist,“ ütles Valge Maja allikas ajalehele The Sunday Times.

Westminister ei tea Valge Majalt kavatsusi, kuid tunnistas, et Trump külastab äkkvisiidi korral eeldatavasti üht oma golfiklubi Šotimaal ja võib soovida kohtuda ka peaminister Theresa Mayga.

Juunis keeldus Trump visiidist kuningriiki, kartes ulatuslike temavastaste meeleavalduste toimumist.