Trump viib USA välja tuumaleppest Venemaaga

Allikas Vene välisministeeriumist ütles laupäeval Ria Novostile, et Trumpi otsus loobuda tuumarelvalepingust Venemaaga on motiveeritud unistusest unipolaarsest maailmast, kus USA on ainus globaalne supervõim.

USA ametnike sõnul võttis Venemaa lepet rikkudes kasutusse uue maismaalt välja lastava keskmaaraketi Novator 9M729 (alliansis tuntud kui SSC-8), mis võimaldab sel rünnata NATO riike väga lühikese etteteatamisega.

Ajaleht The New York Times kirjutas reedel, et USA kaalub tuumaleppest lahkumist ennekõike selleks, et astuda vastu Hiinale, kelle sõjaväeline kohalolek Vaikse ookeani lääneosas kasvab kiiresti.