Trump viib USA ÜRO Inimõiguste Nõukogust välja

USA lahkub eeldatavasti peatselt ÜRO Inimõiguste Nõukogust.

ÜRO Inimõiguste Nõukogu planeeritud reformid ei vasta USA ootustele, kuna leitakse, et paneel on Iisraeli-vastane, vahendab The Guardian.

Donaldi Trumpi saadik ÜROs, Nikki Haley, ähvardas aasta aega tagasi lahkuda nõukogust, kui eelarvamustega Iisraeli vastu midagi ette ei võeta.

Kuna reformiläbirääkimised pole Ameerika Ühendriike rahuldanud, siis ootavad diplomaadid ja aktivistid USA lahkumist. USA asub päevakorda juhtima esmaspäeval.

Peamiseks tüliõunaks on 2006. aastal loodud nõukogu alalises päevakorras olevad Iisraeli rikkumised okupeeritud Palestiina aladel. Washington tahab, et see teema laualt maha võetaks, kuna see on Iisraeli-vastane. Ameerika Ühendriigid on varemgi nõukoguga sõjajalal olnud, näiteks boikoteeris Washington seda George W. Bushi valitsuse ajal kolm aastat enne, kui Barack Obama 2009. aastal uuesti liitus.

47-pealine paneel hääletas eelmisel kuul, kas uurida surmasid Gaza sektori piiril, kus Iisraeli süüdistati liigse jõu kasutamises. Ainsad vastuhääled tulid USA ja Austraalia poolt. Iisraeli suursaadik Aviva Raz Shechter taunis nõukogu ning süüdistas neid Iisraeli-vastaste valede levitamises.

Anonüümseks jääda sooviva USA allika sõnul on riigi lahkulöömine paratamatu. Diplomaatiliste allikate kohaselt ei ole küsimus kas vaid millal USA lahkub nõukogust.