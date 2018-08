Trump vihjas, et võib oma kampaaniajuhile armu anda

Telekanali saatejuht Ainsley Earhardt, kes president Trumpi kolmapäeval intervjueeris, ütles, et ta mainis armuandmist, aga ei öelnud otseselt jah ega ei, kui ta temalt armuandmise kohta päris, vahendab uudistekanal The Daily Beast.

Thanks @seanhannity for promoting exclusive interview w/ @POTUS. Getting lots of inquires about what he said about pardoning Manafort (didn't say yes, didn't say no). Gives detailed answer on Sessions, Rosenstein & frustration w/ DOJ. Will air every word he said tomorrow, 6-9 AM.— Ainsley Earhardt (@ainsleyearhardt) August 23, 2018