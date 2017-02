Trump vestleb täna telefonitsi Ukraina riigipea Porošenkoga

USA president Donald Trump vestleb täna telefonitsi Ukraina riigipea Petro Porošenkoga.

Valge Maja teatel leiab telefonivestlus aset USA idaranniku aja järgi kell 16.45 (Eesti aja järgi kell 23.45).

Ühtlasi kõneleb Trump sel nädalavahetusel Itaalia peaministri Paolo Gentiloni, NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ja Uus-Meremaa peaministri Bill Englishiga, vahendab uudisteagentuur AFP.

Ida-Ukraina aladel käib samal ajal selle aasta intensiivseim lahingutegevus kolmel erineval suunal.

Ööl vastu tänast fikseeriti lahingutegevust taas praktiliselt kogu rindejoone ulatuses, nii Mariupoli, Donetski kui Luganski suunal.

Terrorismivastase operatsiooni staap märkis, et möödunud ööpäeval avati Kremli-meelsete mässulise poolt tuli 115 korral. Hukkus kolm ja sai haavata seitse Ukraina sõdurit.

USA värske suursaadik ÜRO-s Nikki Haley mõistis Venemaa agressiivse tegevuse hukka.

„Me tahame tõesti parandada oma suhteid Venemaaga, kuid kohutav olukord Ida-Ukrainas on see, mis nõuab selget ja tugevat Venemaa tegevuse hukkamõistmist,“ lausus Haley julgeolekunõukogu ees.

Haley ütles, et USA kutsub üles okupatsiooni viivitamatult lõpetama, ja sanktsioone, mis on seotud Venemaa tegevusega Krimmis, ei kaotata seni, kuni see on Ukrainale tagastatud.