Trump: Venemaa ei aita meid Põhja-Korea asjus üldse

USA president Donald Trump kaebas eile intervjuus Reutersile, et Venemaa aitab Põhja-Koreal rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvale hiilida.

„Venemaa ei aita meid Põhja-Koreaga üldse,” ütles Trump Ovaalkabinetis. „Millega Hiina meid aitab, seda Venemaa õõnestab. Teisisõnu, Venemaa teeb tasa osa sellest, mida Hiina teeb.”

Hiina ja Venemaa ühinesid mõlemad ÜRO julgeolekunõukogu viimaste Põhja-Korea vastaste sanktsioonidega, mis kehtestati eelmisel aastal.

Trump väljendas ka kahtlust, kas läbirääkimised Põhja-Korea valitseja Kim Jong-uniga oleksid kasulikud. Varem ei ole ta läbirääkimisi Kimiga välistanud.

„Ma istuksin maha, aga ma ei ole kindel, et mahaistumine probleemi lahendaks,” ütles Trump, märkides, et tema eelkäijate läbirääkimistel Põhja-Koreaga ei ole õnnestunud Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammile piiri panna.

Trump süüdistas kolme oma vahetut eelkäijat Bill Clintonit, George W. Bushi ja Barack Obamat suutmatuses kriisi lahendada ning väitis, et temal on olemas piisav vaimuteravus selle lahendamiseks.

„Ma arvan, et nad kõik mõistsid, et peavad jätma selle presidendile, kes skooris testides kõige paremini,” naljatas Trump talle tehtud kognitiivse testi tulemustele viidates.

Trump ei kommenteerinud, kas ta on Kimiga üldse kuidagi suhelnud.

Trump ütles, et loodab, et vastasseisu Pyongyangiga saab lahendada rahumeelselt, aga on väga võimalik, et ei saa.

Trump kiitis Hiina tegevust Põhja-Koreale nafta ja kivisöe tarnimise piiramisel, kuid ütles, et Peking võiks teha palju rohkem Pyongyangi vaoshoidmiseks.

Venemaa näib aga Trumpi sõnul täitvat Hiina jäetud lünki.

„Ta võib palju ära teha,” ütles Trump Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta. „Aga kahjuks ei ole meil Venemaaga erilisi suhteid ja mõnedel juhtudel on tõenäoline, et selle, mille Hiina ära võtab, annab Venemaa. Seega ei ole tulemus nii hea, kui võiks olla.”

Trumpi sõnul teeb Pyongyang pidevalt edusamme oma võimes saata rakett USA-sse.

„Nad ei ole veel kohal, aga nad on lähedal. Ja nad jõuavad iga päevaga lähemale,” ütles Trump.

Trump ei öelnud, kas USA on kaalunud piiratud, ennetavat rünnakut, et näidata Põhja-Koreale, et USA-l on tõsi taga.

„Me mängime väga, väga rasket pokkerimängu ja sa ei taha oma kätt paljastada,” ütles Trump.