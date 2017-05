Trump venelastele: peast sõgeda FBI direktori vallandamine vähendas survet

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles hiljutisel kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja suursaadiku Sergei Kisljakiga, et FBI direktor James Comey, kelle ta seoses tema kampaaniameeskonna Venemaa sidemete uurimisega päev varem lahti lasi, oli peast sõge (nut job –inglise k).

Ajaleht The New York Times kirjutab, et Trump lausus dokumentide kohaselt Lavrovile: „Ma vallandasin just FBI direktori. Ta oli hull, peast täiesti sõge.“

Ovaalkabinetis toimunud vestluse juures oli ka Venemaa Washingtoni suursaadik Kisljak, kellega Trumpi kampaaniameeskonnal oli hulgaliselt avalikustamata kontakte, mida alates sellest nädalast määrati uurima eriprokurör Robert Mueller.

Trump paljastas kohtumisel, et ta tundis „suurt survet seoses Venemaaga“, kuid James Comey vallandamine kaotas selle. Ta lisas: „Ma ei ole uurimise all.“

Valge Maja ei lükanud reedel The New York Timesi artiklit ümber, pigem kinnitas seda: „James Comey avaldas tarbetut survet meie võimekusele käia läbi ja pidada läbirääkimisi Venemaaga.“

Trump nõudis ajalehe The Washington Post väitel mõne kuu tagusel kohtumisel FBI direktoriga viimaselt isiklikku lojaalsust ja ärgitas teda administratsiooni julgeolekunõuniku Michael Flynni Venemaa-sidemete uurimist lõpetama. Trump eitas seda neljapäevasel pressikonverentsil otsesõnu.

Loe veel

Ühtlasi kordas Trump mitu korda, et tema ja Venemaa vahel ei ole mingit kokkumängu. „Kindlasti ei ole mingit kokkumängu minu ja minu kampaaniameeskonna - kuigi ma võin alati enda eest rääkida - ja venelaste vahel, null,“ ütles ta. „Uskuge, ei ole mingit kokkumängu. Venemaa on kena, aga kas see on Venemaa või keegi teine, minu täielik prioriteet on USA.“

USA justiitsministeerium määras neljapäeval FBI endise juhi Robert Muelleri juhtima uurimist Venemaa väidetavast mõjutustegevusest ja kokkumängust Trumpi kampaaniaga 2016. aasta presidendivalimiste kampaania ajal.