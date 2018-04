Trump: venelastel tuleb elajaliku keemiarünnaku eest maksta kõrget hinda

„Mõtlematu KEEMILINE rünnak nõudis paljude inimeste, sh naiste ja laste elu. Õuduste ala, kus rünnak toimus, piirati valitsusvägede poolt sisse, võttes maailmalt sellele igasuguse ligipääsu,“ säutus president Trump Valgest Majast.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018