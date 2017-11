Trump: Vene mõjutegevuse jutt solvab Putinit

Venemaa president Vladimir Putin nimetas süüdistust venelaste sekkumisest Ameerika Ühendriikide mullustesse presidendivalimistesse „absurdseks“. USA president Donald Trump tundis aga muret, et seesugune jutt solvab Putinit.

Vene riigipea avaldas arvamust, et süüdistuste taga on opositsiooni vandenõu, mille eesmärk on vabariiklasest presidenti rünnata ja teda maha teha, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Vladimir Putin lükkas ühtlasi ümber dokumentidele tugineva väite, nagu oleks tema lähikondlastel seos mõne Trumpi nõuniku või ministriga, mida uurib parasjagu eriprokurör Robert Mueller.

Trump omakorda pahandas, et Putin võtab juttu nendepoolsest sekkumisest „suure solvanguna“, ja „see ei ole meie riigile hea“.

„Te võite seda lõputult küsida. Ta ütles, et absoluutselt ei sekkunud meie valimistesse,“ märkis Trump, lisades, et „ma tõesti usun, et kui ta mulle nii ütleb, siis seda ta ka mõtleb“.

Ta lisas, et kohtus Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (APEC) kohtumise kuluaarides Putiniga „kahel-kolmel korral“.