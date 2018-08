Trump värvis USA lipu ümber

Trump külastas lastehaiglat koos oma abikaasa Melania ja tervishoiuminister Alex Azariga, asudes seal lastega lippu värvima, andes sel olevatele triipudele punase kõrval ka sinise värvi, mida tegelikult sellel ei ole, vahendab uudistekanal Sky News.

Tervishoiuminister postitas Trumpi joonistamistuhinast foto oma Twitteri kontole, kus see sai rohkelt tähelepanu: osadele pakkus nalja, et vabariiklasest Trump ei tea, mis värvi on lipp maal, mille president ta on; osa jälle arvas, et Trump värvis meelega lipu seda värvi või et tal oli joonistamisest lihtsalt täiesti ükskõik.

The President has colored his flag wrong. That is all. pic.twitter.com/wWXBgR9I6V— Talia (@2020fight) August 25, 2018





Ameerika Ühendriikide riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 1777. aastal ja sellest ajast saadik on seda muudetud 26 korda, viimati 1960. aastal kui lisati viiekümnes täht, mis esindab Hawaii osariiki.

Lipul on punased ja valged horisontaalsed triibud, mida on 13, tähistades 13 algset osariiki, ja viisnurksed tähed vardapoolsel ülemisel sinisel väljal, mida on 50, sümboliseerides 50 osariiki.

Teadaolevalt sümboliseerib sinine värv rahvuslipul õiglust, punane vaprust ja valge puhtust.