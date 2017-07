Trump Varssavis: fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet ellu jääda

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütleb täna suures kõnes Varssavi Krasinski väljakul, et meie aja fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet, et ellu jääda.

„Poola kogemus meenutab meile, et lääne kaitsmine ei sõltu mitte ainult vahenditest, vaid ka lääne inimeste tahtest püsima jääda,“ ütlevat Trump uudistekanali BBC teatel. „Meie aja fundamentaalne küsimus on, kas läänel on tahet ellu jääda,“ märgib ta. Kõnele eelnenud pressikonverentsil ütles Trump, et „USA tugev liit Poola ja NATO-ga on jätkuvalt kriitiline konflikti heidutamiseks ja tagamaks, et Euroopat ei laastaks enam iialgi suurvõimude sõda“. „USA on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa rahu ja julgeoleku säilitamisele /.../, tehes [liitlastega] koostööd vastusena Venemaa destabiliseerivale tegevusele,“ kinnitas Trump. USA riigipea rahvusliku julgeoleku nõuniku H.R. McMasteri sõnul peab Trump Varssavis täna ajaloolise tähtsusega kõne. USA riigipea kavatseb meenutada ka poolakate vaprust teise maailmasõja ajal. Trump peab oma kõne täna Eesti aja järgi kell 14. Delfi vahendusel on võimalik seda vaadata otse.