Trump vallandas veteranide asjade ministri Shulkini ja asendas ta Valge Maja arstiga

USA president Donald Trump vallandas eile veteranide asjade ministri David Shulkini ja nimetas tema asendajaks Valge Maja arsti Ronny Jacksoni.

Mereväe kontradmiral Jackson on sellele kohale üllatusvalik. Tegemist on president Barack Obama administratsiooni endise ametniku ja esimese mitteveteraniga selles ametis, vahendab Associated Press.

Oma avalduses nimetas Trump Jacksonit ülimalt hea väljaõppega ja sobivaks inimeseks. Trump otsustas ametisse valida inimese, keda ta hästi tunneb, mitte inimese, kellel on pikim teenete nimekiri. Tegemist on tohutu ministeeriumiga, mis seisab silmitsi ulatuslike bürokraatlike väljakutsetega.

Jackson on olnud presidendi arst alates 2013. aastast ning on olnud üks Trumpiga igapäevaselt kõige lähemalt kokkupuutuvaid inimesi.

Jackson sai tuntumaks, kui ta andis jaanuaris pressikonverentsi presidendi arstliku läbivaatuse kohta, avaldades Trumpile muljet vaba käitumisega kaamerate ees ja osava vastamisega ajakirjanike küsimustele presidendi tervise kohta, millest ta andis roosilise pildi, rääkis Trumpi arvamusega kursis olev anonüümne allikas.

Valge Maja anonüümse allika sõnul võttis Jackson pakkumise veteranide asjade ministriks hakata innukalt vastu.

Suur veteranide organisatsioon AMVETS väljendas aga Shulkini vallandamise ja Trumpi kavatsuse pärast nimetada ametisse Jackson muret. Organisatsioon kardab, et Jacksonil ei ole selle ministeeriumi juhtimiseks piisavalt kogemusi.