Trump vallandas tema sissesõidukeeldu kaitsmast keeldunud peaprokuröri kohusetäitja

USA president Donald Trump vallandas esmaspäeva õhtul peaprokuröri (justiitsministri) kohusetäitja Sally Q. Yatesi, kes keeldus kaitsmast tema täidesaatvat korraldust, millega suleti USA piir seitsmest moslemiriigist pärit inimestele.

Trump kuulutas oma avalduses, et Yates, kes oli president Obama ametiajal peaprokuröri asetäitja, reetis justiitsministeeriumi, teatades, et ministeeriumi juristid ei kaitse Trumpi korraldust kohtuvaidlustes, vahendab New York Times.

Trump asendas Yatesi senise Virginia idaringkonna prokuröri Dana J. Boentega, kes on peaprokuröri kohusetäitja, kuni kongress kinnitab ametisse Jeff Sessionsi.

„Pr Yates on Obama administratsiooni ametisse nimetatu, kes on nõrk piiride asjus ja väga nõrk ebaseadusliku sisserände asjus,“ ütles Valge Maja pressisekretär Sean Spicer kohaliku aja järgi esmaspäeva õhtul.

Yates esitas avalikult väljakutse Trumpi võimule ning paljastas lõhe justiitsministeeriumis, diplomaatilises korpuses ja mujal valitsuses tema korralduse mõistlikkuse küsimuses.

„Praegu ei ole ma veendunud, et selle täidesaatva korralduse kaitsmine on kooskõlas nende kohustustega, ega ole ma ka veendunud, et täidesaatev korraldus on õiguspärane,“ kirjutas Yates kirjas justiitsministeeriumi juristidele.

Yates ei seadnud kahtluse alla mitte ainult Trumpi korralduse õiguspärasust, vaid ka selle, kas see on „tark või õiglane“ poliitika.

Valge Maja süüdistas Yatesi selles, et viimane ei täida oma kohust kaitsta „seaduslikku korraldust, mis on mõeldud kaitsma Ühendriikide kodanikke“, mille on heaks kiitnud justiitsministeeriumi õigusliku nõuande büroo.

„On aeg võtta meie maa kaitsmist tõsiselt,“ ütles Spicer. „Üleskutse seitsmest ohtlikust kohast kohale reisivate isikute karmimale kontrollimisele ei ole äärmuslik. See on mõistlik ja vajalik, et kaitsta meie maad.“