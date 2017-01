Trump väljendas üksmeelt Wikileaksi asutaja Julian Assange´iga

Järgmine USA president Donald Trump kirjutas kolmapäeval Twitteris, et Wikileaksi asutajal Julian Assange´il on õigus, kui too nimetab USA meedia kajastust Venemaa häkkimissüüdistuse teemal ebaausaks.

„See on isegi veel ebaausam kui keegi teab,“ lisas Trump, viidates Assange´i poolt telekanalile Fox News antud intervjuule.

"@FoxNews: Julian Assange on U.S. media coverage: “It’s very dishonest.” #Hannity pic.twitter.com/ADcPRQifH9" More dishonest than anyone knows — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

Teises säutsus meenutas Trump, et Assange´i sõnul oleks võinud isegi 14-aastane demokraatliku partei serverisse häkkida. „Miks oli DNC [demokraatide rahvuskomitee] nii hooletu?“ kirjutas Trump. „Samuti ütles ta, et infot ei andnud talle venelased!“

Assange´i suhtes on USA-s algatatud kriminaalmenetlus, mistõttu teda ootaks riiki sisenedes ilmselt vahistamine. Teda kahtlustatakse spionaažis seoses 2010. aastal Wikileaksi poolt avaldatud dokumentidega, mille lekitas organisatsioonile endine USA sõjaväelane Chelsea (endise nimega Bradley) Manning. Materjalide seas olid USA sõjaväe ja riigidepartemangu salajased dokumendid. Manningule mõisteti 2013. aastal 35 aasta pikkune vanglakaristus.

Samuti on Assange tagaotsitav Rootsis, kus teda kahtlustatakse seksuaalses kuritarvitamises.

2013. aastal ütles Trump, et samuti Wikileaksile infot lekitanud endine NSA agent Edward Snowden on reetur, kes tuleks tappa. "Me ei saa lubada sellel tüübil sinna [Venemaale] minna, meie saladusi avaldada ja meid igal tasandil alandada," ütles Trump. "Me peaksime ta kohe tagasi tooma."