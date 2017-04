Trump välistas edasise sõjalise jõu kasutamise al-Assadi vastu

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi administratsioon andis 24 tundi pärast Süüria Shayrati õhuväebaasi pommitamist mõista, et ei alusta Bashar al-Assadi vastu suuremat sõjalist kampaaniat.

Trumpi poliitika Süüria suunal tundus reedel jätkuvat varasemal kursil. Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer keeldus rääkimast USA administratsiooni võimalikest järgmistest sõjalistest või poliitilistest sammudest režiimi vastu.

ÜRO suursaadik Nikki Haley märkis Julgeolekunõukogu erakorralisel kohtumisel, et kuigi administratsioon on vajadusel valmis tegema rohkem, ei hakata enamat jõudu al-Assadi vastu esialgu kasutama. „Me oleme valmis tegema rohkem, kuid loodame, et seda pole vaja,“ lausus ta.

Ka administratsiooni kõrge ametnik ütles reedel telekanalile CNN, et õhuväebaasi pommitamisest ei maksa välja lugeda midagi rohkemat. „Tegemist oli puhtalt kättemaksuaktsiooniga lubamatu teo eest kasutada keemiarelvi tsiviilisikute vastu,“ rõhutas ta. „Administratsiooni prioriteet on endiselt Islamriigi hävitamisel, mitte al-Assadi nõrgestamisel või tema võimult kukutamisel.“

Shayrati õhuväebaas asus samal ajal juba vähem kui ööpäev pärast rünnakut uuesti militaarlende teenindama. Valitsusvägede lennukid jätkasid opositsiooni kontrolli all olevate alade pommitamist Khan Sheikhuni lähedal, kus alles nädala algul leidis aset keemiarünnak tsiviilelanikonna vastu.

Valge Maja lükkas reedel aga ühtlasi tagasi võimaluse, et eeldab al-Assadi võimult lahkumist. „Süüria valitsusel tuleb ennekõike kinni pidada kokkulepetest mitte kasutada keemiarelvi,“ sõnas Spicer reedesel pressikonverentsil. „Ma arvan, et alustame sealt.“